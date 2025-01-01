Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 23: Eine neue Liebe
45 Min.Ab 12
Eine Frau und ein Mann haben mitten im unwegsamen Gelände einen schweren Unfall mit ihrem Quad. Die Bergung der Verunfallten wird zur Nervenprobe ... Die Rettungskräfte werden auf einen Bauernhof gerufen. Der Enkel, der Grundstücksbesitzerin hat sich in den Stacheldrahtzaun verfangen und ist schwer verletzt! Und: Eine Frau hat auf den ersten Blick starke Symptome, die auf eine Grippe hindeuten. Doch bei der weiteren Anamnese kommt ein ganz anderes Krankheitsbild zum Vorschein.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick