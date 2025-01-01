Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 33
44 Min.Ab 12

Der Rettungsdienst wird zu einem See gerufen. Eine verletzte Person treibt auf einem Boot ohne Ruder und benötigt dringend Hilfe. - Großeinsatz in einem Hotel: Die Feuerwehr findet fünf Schwerverletzte im Schwimmbadbereich. Sie haben schlimme Verätzungen erlitten. - Und: Eine Mutter bringt ihr krankes Kind in die Notaufnahme. Als sich herausstellt, dass es sich, um eine höchst ansteckende Masernerkrankung handelt, ist das Krankenhauspersonal in Aufruhr.

