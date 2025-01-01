Ein überstürztes TechtelmechtelJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 54: Ein überstürztes Techtelmechtel
45 Min.Ab 12
Ein Rentner alarmiert den Notruf, weil er Schmerzen in der Brust hat. Angekommen am Einsatzort kommt schon der nächste Einsatz auf die Spezialisten zu - eine Frau hat ihren Mann bewusstlos im Badezimmer vorgefunden. - Zwei Jugendliche mit Schnittverletzungen am Unterarm kommen in der Notaufnahme an. Angeblich haben die Patchwork-Geschwister nur Blutsbrüderschaft machen wollen, doch in Wahrheit steckt mehr dahinter.
