Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 73: Blutspur
44 Min.Ab 12
Die Spezialisten kümmern sich um einen benommen Mann, der mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren ist. Als er von einem verlorengegangenen Kind redet, sind die Einsatzkräfte alarmiert. Sofort wird ein Suchtrupp in Gang gesetzt. - Schwere Kollision auf der Autobahn: Eine Frau ist nach einem Auffahrunfall zwischen zwei Wagen eingeklemmt. Die Zeugenaussagen eines Pärchens decken sich nicht mit den Ermittlungen der Feuerwehr. Haben die beiden etwas zu verheimlichen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick