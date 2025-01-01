Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 75: Hacke, Spitze, Trallala
44 Min.Ab 12
Ein Mann wird von einem Fahrrad angefahren und dabei schwer verletzt. Er gehört zu einem Studentenheim, wo wenig später ein Notruf aufgrund einer gefährlichen Stichverletzung getätigt wird. Was steckt hinter diesem rätselhaften Fall? - Auf einem Autobahnrastplatz verhindern die Spezialisten eine mutmaßliche Entführung. Angeblich wollte der Täter dem kleinen Mädchen nur helfen. Doch dann gibt sich plötzlich ein LKW-Fahrer als Vater des Kindes aus.
