Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Kleiner Tankwart

SAT.1Staffel 2Folge 81
Kleiner Tankwart

Kleiner TankwartJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 81: Kleiner Tankwart

44 Min.Ab 12

Dramatische Szenen auf einem Speditionsgelände: Ein Junge wollte sein Kettcar "betanken", nun ist er voller Benzin. Beim Versuch ihm zu helfen will eine Frau über einen nahen Zaun klettern, bleibt mit ihrem Kapuzen-Shirt an den spitzen Zaunzacken hängen und wird vom Kragen regelrecht stranguliert! Die Spezialisten haben alle Hände voll zu tun. - Eine Frau hat sich in luftiger Höhe an einen Baum gekettet, um so gegen die Abholzung uralter Eichen zu protestieren.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen