Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 82: Auf der Überholspur
44 Min.Ab 12
Die Autobahnpolizei traut ihren Augen kaum, als ein Auto an ihnen vorbeirast, auf dem sich ein Mann am Dach festkrallt! Die Spezialisten nehmen sofort die Verfolgung auf, denn der Mann droht jeden Moment abzustürzen. - Ein Pärchen schiebt eine Schubkarre in die Notaufnahme. Darin: Ein völlig zugedröhnter Mann. Bei der Untersuchung stellt sich heraus, dass er starke Betäubungsmittel intus hat. Hat er sich die Mittel selbst verabreicht, oder ist er Opfer einer Straftat geworden?
