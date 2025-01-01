Auf Streife
Folge 12: Ganz großes Kino!
44 Min.Ab 12
Mit Taschenlampen und gezogenen Waffen durchsuchen die Polizisten ein längst geschlossenes Kino, weil eine aufmerksame Nachbarin Licht hat flackern sehen. - Während der Mittagspause fahren die Beamten zu einem Imbiss und sind völlig überrascht: Zwei wutentbrannte Jungs liefern sich eine wilde Soßenschlacht! - Die Beamten erwartet am Einsatzort ein seltsames Bild: Ein Wagen ist gefüllt mit zahlreichen Luftballons und der Fahrer des Wagens sitzt benommen darin.
