Auf Streife
Folge 14: Die lachende Mülltonne
44 Min.Ab 12
Die Beamten werden zu einem skurrilen Einsatz gerufen: Es kommt ein unheimliches Lachen aus der Mülltonne! Bei näherer Untersuchung finden sie einen Hinweis, der sie vor ein Mysterium stellt. - Ein abgebrochener Notruf lässt die Beamten Schlimmes für ihren nächsten Einsatz vermuten. - Die Polizisten werden Zeugen eines schweren Sturzes. Sie gehen der Sache nach und stoßen dabei auf einen wütenden Herrn, der Probleme mit seinem Internet hat.
