Auf Streife
Folge 3: Bei Anruf Raub
44 Min.Folge vom 10.05.2025Ab 12
Die Beamten gehen einem Raubüberfall auf ein Matratzengeschäft nach und stoßen auf eine Frau, die den vermeintlichen Täter niedergestreckt hat. - Ein 55-Jähriger im Schlafanzug randaliert in einer Kneipe. Als ihn die Beamten beruhigen wollen, bricht er plötzlich in Tränen aus und bittet sie sogar, ihn in den Knast mitzunehmen! - Eine Mitfahrgelegenheit wird für ein Ehepaar zum Fiasko. Während die Frau gefesselt und geknebelt im Auto zurückbleibt, wird ihr Mann entführt.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick