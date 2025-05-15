Der rachsüchtige HäftlingJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 9: Der rachsüchtige Häftling
44 Min.Folge vom 15.05.2025Ab 12
Ein entflohener Strafgefangener sucht das Zuhause seiner Ex-Freundin auf, die er für seine Inhaftierung verantwortlich macht, und will sich an ihr rächen. Der gewalttätige Mann bringt das Leben mehrerer Menschen in Gefahr. - Der Chef eines Logistik-Betriebes kommt nach einem Anschlag zu sich - und stellt fest, dass jemand mit Sekundenkleber Teufelshörner an seinem Kopf befestigt hat!
