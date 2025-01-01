Auf Streife
Folge 18: Babysitten leicht gemacht
44 Min.Ab 12
Bei einem Verkehrsunfall wurde ein Kind angefahren. Als die Beamten den Unfallort erreichen, ist das Mädchen verschwunden! - Aufgrund eines Ehestreits im Nachbarsgarten rücken die Beamten aus. Beim Eintreffen ist der Streit eskaliert und der Hochzeitsanzug des Mannes brennt bereits lichterloh. - Ein seltsamer Anblick erwartet die Beamten, als sie am Einsatzort eintreffen: Ein junger Mann im blutverschmierten Clowns-Kostüm scheucht mit einem Regenschirm eine Frau aus der Tür.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick