Auf Streife
Folge 10: Wisch und weg
44 Min.Ab 12
Die Beamten werden zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gerufen, bei dem eine Kioskbesitzerin überfahren wurde. Als sich dann herausstellt, dass jemand zuvor ihren Kiosk ausgeraubt hat, stehen die Beamten vor einem Rätsel. - Ein liebestoller Mann trällert seiner Angebeteten ein Ständchen - und bringt die ganze Nachbarschaft gegen sich auf! - Die Beamten können in letzter Sekunde einen jungen Mann befreien, der durch einen Briefschlitz fast mit seinem Schal stranguliert wird.
