Auf Streife
Folge 13: Auf die harte Tour
44 Min.Ab 12
Um sich Getränke zu besorgen, halten die Polzisten an einem Café. Doch gerade als sie aussteigen wollen, werden sie Zeugen einer Entführung. Jetzt zählt jede Sekunde! - Die Beamten werden zu einem vermeintlichen Einbruch gerufen. Nach einer Nacht im Wellness-Hotel herrscht im Haus der Melderin das blanke Chaos, auch von ihrem Freund fehlt jede Spur. - Auf Grund einer Ruhestörung werden die Beamten zum nächsten Einsatz gerufen. Beim Eintreffen spitzt sich die Lage sofort zu ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick