Auf Streife
Folge 19: Der kölsche Fight Club
44 Min.Ab 12
Die Polizisten fahren zu einer Schlägerei im Bunker. Dort angekommen sehen sie, dass ein Mann die Anruferin zu Boden schubst und dann die Flucht ergreift. - In einem Jugendheim wird der Schreibtisch der Heimleiterin aufgebrochen und eine Geldkassette mit Bargeld entwendet. Zudem machen sich gerade zwei Jugendliche an ihrem Wagen zu schaffen! - Ein 38-Jähriger traut seinen Augen nicht, als er die Autowaschanlage verlässt: Sein Wagen ist total zerkratzt!
