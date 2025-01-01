Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

SAT.1Staffel 10Folge 100
Folge 100: Knick Knack

45 Min.Ab 12

Eine Frau betritt die Wache Köln-Mülheim: Jemand hat ein Online-Dating-Profil der Tochter erstellt und zum Massenkoitus eingeladen! - Prügelei im Fitness-Studio! Zeitgleich bricht eine Frau auf der Toilette zusammen. - Der Hund einer Dame wurde vor dem Supermarkt gestohlen! - Bevor ein Paar in den Urlaub reist, suchen die Polizisten einen Mann, der ebenfalls dort wohnt und einen Notruf abgesetzt hat.

SAT.1
