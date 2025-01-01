Auf Streife
Folge 102: Wachtmeister Wenzel
45 Min.Ab 12
Ein Mann in Polizeiuniform verfolgt junge Frauen. Seine Vorstellung lässt eine Frau skeptisch werden! - Da einer Frau die Schuhe von den Füßen gerissen wurden, ist sie auf der Wache Köln-Mülheim. Plötzlich taucht die Diebin dort auf! - Aufgrund eines Nachbarschaftsstreits ruft ein Rentner die Polizei. Als sie dort eintreffen, fallen den Beamten verleumderische Plakate auf! - Ein anonymer Anrufer meldet einen Einbruch. Vor Ort sehen die Polizisten den flüchtenden Täter.
