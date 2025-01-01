Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Biss ins eigene Fleisch

SAT.1Staffel 10Folge 117
Biss ins eigene Fleisch

Biss ins eigene FleischJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 117: Biss ins eigene Fleisch

45 Min.Ab 12

Nachdem ein Mann blutverschmiert im Pyjama in seinem eigenen Auto im Wald aufgewacht ist, sitzt er nun verängstigt auf der Wache Köln-Mülheim! - Eine vermasselte Fahrprüfung lässt eine Fahrschülerin durchdrehen! - Die Beamten werden von einem 18-Jährigen auf dem Revier-Parkplatz abgefangen, um sie zu einem Unfall zu führen. Plötzlich entreißt der Mann ihnen einen Rucksack! - Nach einer ruinierten Hochzeitsfeier möchte die Braut die Flucht ergreifen. Doch was ist passiert?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen