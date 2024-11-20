Auf Streife
Folge 51: Einer lügt ...
44 Min.Folge vom 20.11.2024Ab 12
Schwere Anschuldigung: Eine 14-Jährige wurde fast von ihrem Mitschüler vergewaltigt! Die Begegnung auf dem Revier wirft neue Fragen auf. - Großer Schock für eine Autofahrerin: Sie hat ein Kind auf dem Rad überfahren! - Auf der Wache Köln-Mülheim ist eine Frau in Sorge um den Bruder: Er plant einen Raubüberfall! Zeitgleich wird eine Tankstelle überfallen. - An einem Obst- und Gemüsestand stinkt es. Die Verkäuferin hegt einen Verdacht, wer dafür verantwortlich ist!
