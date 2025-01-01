Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Dirndl-Bub

SAT.1Staffel 10Folge 96
Dirndl-Bub

Dirndl-BubJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 96: Dirndl-Bub

45 Min.Ab 12

Da ein betrunkener Dirndlträger auf einer Verkehrsinsel schlief, landet er auf der Wache Köln-Mülheim. - Zwei Männer liefern sich einen heftigen Streit: Der eine ist der Bruder der Freundin des anderen und befürchtet, dass seine Schwester festgehalten wird! - Bei einer Schnitzeljagd wird eine Mutter mit ihrem Sohn und seinem Freund mit Steinen beworfen! - Nach einer Prügelei landet ein 40-Jähriger auf dem Revier.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen