Auf Streife
Folge 128: Nacktschnecken
45 Min.Ab 12
Eine Frau erhält von der Freundin eine beunruhigende Nachricht und meldet sie als vermisst. Kurz vor der Standortmitteilung wird die Audio gekappt! - Sabotierte Hochzeitsfeier: Ein Puppentorso mit Ketchup besudelt landet auf dem Buffet! Ein Angriff auf die hochschwangere Braut. - Bei dem Auto einer Mutter versagen die Bremsen. Schuld daran sei des Nachbars Mittel gegen Marder - Löwenkot! - Ein Bruder macht sich auf die Suche nach seiner Halbschwester.
