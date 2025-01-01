Auf Streife
Folge 175: Abgefahren!
45 Min.Ab 12
Eine Lehrerin verunglückt mit dem Sohn im Auto. Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass noch jemand im Wagen war. - Ein Mann fährt mit seinem Pick-Up rasant vor die Wache: Auf der Ladefläche liegt ein bewusstloser Mann im Smoking! - Ein Nachtwächter glaubt, überfallen worden zu sein, doch der wahre "Täter" überrascht alle. - Ein Mann zieht Leute mittels eines Kartentricks über den Tisch. Als eine Frau ihre Tochter vermisst, wird es ernst ...
