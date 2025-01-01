Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 171
45 Min.Ab 12

Ein Vermieter schmeißt den Ex der Mieterin aus dem Haus, weil er vermutet, dass dieser mit einem Komplizen in deren Wohnung eingestiegen ist. Nach einem Zaubertrick ist eine 22-Jährige verschwunden. Die Mutter ist außer sich ... Eine verletzte Auszubildende wählt den Notruf und wird dann bewusstlos aufgefunden. Alles deutet auf ein Sexualverbrechen hin. Eine täuschend echt wirkende Vogelspinne versetzt ausgerechnet eine Arachnophobikerin in Todesangst.

