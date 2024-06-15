Auf Streife
Folge 142: Außer Haus
44 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 12
Vom Stiefvater rausgeschmissen, campiert ein Azubi vor dem Haus. In der Nacht wird er verprügelt und ausgeraubt. - Ein Maskierter schlägt einen Mann nieder und verschwindet. Auf der Wache meldet eine Frau ihren Freund als vermisst. Es stellt sich heraus: Die Opfer kennen sich! - Ein Taxifahrer soll einen Karton mit Geld von einer älteren Dame zu deren Enkel bringen. Der Enkeltrick? - Einer Tafel werden Lebensmittel gestohlen. Wessen Hass richtet sich gegen die Bedürftigen?
