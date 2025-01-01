Auf Streife
Folge 151: Der falsche Zeitpunkt
45 Min.Ab 12
Die Tochter erzkonservativer Eltern wird ungewollt schwanger. Als sie mit dem Freund zum Vorsorgetermin verabredet ist, taucht sie nicht auf. - Ein wütender Kölner stiehlt der Nachbarin den umweltschädlichen Heizpilz. Darin entdecken die Polizisten Unfassbares! - Ein Hofarbeiter wird auf dem Heimweg von einem Auto angefahren. Unter Verdacht: Seine Freundin! - Eine Frau will wissen, was ihr Freund tagelang in einer Stripperbar treibt ...
