Auf Streife
Folge 177: Geteilte Liebe
45 Min.Ab 12
Nach einem Einbruch bei einer Züchterin sind die preisgekrönten Kaninchen und ihr Partner verschwunden. - Eine Brautjungfer wird beim Junggesellinnenabschied niedergeschlagen und ausgeraubt. Ausgerechnet in der Tasche des Strippers findet sich das Diebesgut. - Eine Frau hetzt ihren Hund auf die Nachbarin, nimmt ihr Schuhe und Handtasche ab und behauptet, die Nachbarin habe sie bestohlen! - In einer Kölner Nachbarschaft werden nach schriftlicher Androhung Autos beschädigt!
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick