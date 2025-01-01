Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Geteilte Liebe

SAT.1Staffel 11Folge 177
Geteilte Liebe

Auf Streife

Folge 177: Geteilte Liebe

45 Min.Ab 12

Nach einem Einbruch bei einer Züchterin sind die preisgekrönten Kaninchen und ihr Partner verschwunden. - Eine Brautjungfer wird beim Junggesellinnenabschied niedergeschlagen und ausgeraubt. Ausgerechnet in der Tasche des Strippers findet sich das Diebesgut. - Eine Frau hetzt ihren Hund auf die Nachbarin, nimmt ihr Schuhe und Handtasche ab und behauptet, die Nachbarin habe sie bestohlen! - In einer Kölner Nachbarschaft werden nach schriftlicher Androhung Autos beschädigt!

