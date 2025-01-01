Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mann entführt - Lösegeld gestohlen

SAT.1Staffel 13Folge 115
Folge 115: Mann entführt - Lösegeld gestohlen

45 Min.Ab 12

Ein junger Mann wurde entführt. Doch obwohl seine Frau das Lösegeld bereits übergeben hat, bleibt er verschwunden! Was steckt hinter der schrecklichen Tat? - Eine 21-Jährige erhält schreckliche Drohnachrichten. Will ihre eifersüchtige Schwester ihren großen Traum von einer Modelkarriere zerstören? - Vor einem Geschäft wurde ein Kleinkind abgeladen! Unter Verdacht gerät der getrennt lebende Vater, doch hat er wirklich seine Aufsichtspflicht derart verletzt?

