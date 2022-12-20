Auf Streife
Folge 123: Tot oder lebendig?
45 Min.Folge vom 20.12.2022Ab 12
Eine Frau hat mit Entsetzen in der Zeitung die Todesanzeige ihres Verlobten entdeckt, den sie seit einem Tag nicht mehr erreichen kann. - Ein Mann bringt mit vorgehaltener Waffe den Nachbarssohn auf die Wache. Er glaubt, dass er ihn kurz zuvor niedergeschlagen und überfallen hat. - Eine Hausfrau wurde Augenzeugin, wie eine weibliche Person aus dem Fenster des Nachbarhauses gefallen ist! Von der lebensgefährlich Verletzten fehlt aber jede Spur.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick