Von Polizist rassistisch beleidigt?!Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 39: Von Polizist rassistisch beleidigt?!
45 Min.Ab 12
Eine Frau meldet auf der Wache, rassistisch beleidigt worden zu sein - und das ausgerechnet von Paul Richter! Was steckt hinter der Anschuldigung? - Ein alleinerziehender Papa findet einen kryptischen Brief seiner verschwundenen Tochter, woraufhin die Beamten alle Hebel in Bewegung setzen, um sie zu finden. - Als bei einer Tagesmutter eingebrochen wird, ahnen die Polizisten nicht, wie nervenaufreibend ihr Einsatz noch verlaufen wird.
