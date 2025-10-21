Frau bewusstlos am SteuerJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 56: Frau bewusstlos am Steuer
44 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12
Lebensgefährlicher Vorfall auf einer Landstraße: Eine Autofahrerin hat in voller Fahrt das Bewusstsein verloren - und im Wagen sitzt ein kleines Kind! - Auf einer Geburtstagsparty wurde eine junge Frau beinahe vergewaltigt. Tatsächlich befand sich unter den Gästen ein polizeibekannter Sexualstraftäter. - Eine Dragqueen wurde im Theater brutal niedergeschlagen. Konkurrenz unter Kollegen oder gar ein Beziehungsdrama?
