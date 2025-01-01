Hochschwangere plötzlich verschwundenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 64: Hochschwangere plötzlich verschwunden
45 Min.Ab 12
Die hochschwangere Lara wurde verschleppt. Ihre Smartwatch kann an einer baufälligen, ehemaligen Schule geortet werden. Die Zeit drängt für zwei Leben! - Im Internet werden gehässige Sex-Witze über die 17-jährige Fatima verbreitet. Die Beamten ermitteln, dass auf dem Account schon andere Frauen attackiert wurden. - Laura ist mit ihrem reparierten Auto auf dem Gelände von Toms Werkstatt verunglückt. War das etwa ihre Schuld oder wurde das Auto manipuliert?
