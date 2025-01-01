Auf Streife
Folge 93: Anhalterin entführt
45 Min.Ab 12
Eine Tramperin wird als vermisst gemeldet und die Beamten setzen alles daran, sie wiederzufinden. Eine erste Spur führt sie zu einem Campingplatz. - Als eine Fahrradfahrerin verunglückt, ermitteln die Beamten mehrere Tatverdächtige und sind selbst davon überrascht, wer der Frau an den Kragen wollte! - Die Beamten ermitteln auf einem Bauernhof wegen eines Giftanschlags auf einen Hühnerstall. Ist der Täter ein Tierhasser oder verfolgt er ein anderes Ziel?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick