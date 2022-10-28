Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Vom bösen Wolf angegriffen

SAT.1Staffel 13Folge 96vom 28.10.2022
Vom bösen Wolf angegriffen

Vom bösen Wolf angegriffenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 96: Vom bösen Wolf angegriffen

45 Min.Folge vom 28.10.2022Ab 12

Ein Mann in Wolfsmaske treibt sein Unwesen und greift eine Frau an. Die Tat steht im Zusammenhang mit einem mysteriösen Gemälde. Doch was hat der Täter vor? - Bei einem Wasserbombenangriff auf die Wache wird eine Rentnerin als Zeugin befragt und hat augenscheinlich etwas zu verbergen! - Als eine Lehrerin in der Nähe eines Lokals verschwindet, zeigt sich die Besitzerin ahnungslos, doch dann kommen die Beamten verschwörerischen Aktivitäten auf die Spur!

Weitere Folgen in Staffel 13

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen