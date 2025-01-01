Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Ladenbesitzerin absichtlich angefahren?

SAT.1Staffel 13Folge 98
Ladenbesitzerin absichtlich angefahren?

Folge 98: Ladenbesitzerin absichtlich angefahren?

45 Min.Ab 12

Nach einem Überfall auf ein Café wird die Besitzerin angefahren und verletzt. Die Beamten gehen mehreren Zeugenhinweisen nach und ermitteln, dass einer lügt! - Nachdem die Beamten wegen eines entführten Teenies die Ermittlungen einleiten, meldet sich das Opfer. Der Erleichterung folgt jedoch eine Schreckensnachricht! - Als ein Mann bei einem Hausflohmarkt seinen gestohlenen Besitz erkennt, gerät ein Mutter-Sohn-Gespann in Verdacht. Doch sind sie wirklich dreiste Diebe?

