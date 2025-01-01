Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Liebe zwischen Altkleidern

SAT.1Staffel 4Folge 102
Liebe zwischen Altkleidern

Liebe zwischen AltkleidernJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 102: Liebe zwischen Altkleidern

46 Min.Ab 12

Ein 28-Jähriger durchforstet den Altkleider-Container, weil seine 27-jährige Freundin im Wegwerf-Wahn sein altes Jackett mit wertvollem Tascheninhalt entsorgt hat. - Ein 24-Jähriger kauft für seine Schwester ein Auto ohne gültigen TÜV. Um mehr Geld rauszuschlagen, fälscht er die Plakette. - Eine Schülerin trinkt sich in einem Café einen Rausch an. Als die Kellnerin sich weigert, für Nachschub zu sorgen, greift die Betrunkene zu einer Scherbe und bedroht die Bedienung.

