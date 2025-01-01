Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Keksdiebstahl nimmt interessante Wendung

SAT.1Staffel 4Folge 13
Auf Streife

44 Min.Ab 12

Ein 14-Jähriger wird beim Klauen von Lebensmitteln ertappt. Als die Polizei eintrifft, kommt Schreckliches ans Tageslicht. - Eine junge Frau schlägt ihren Chef nieder. Was ist der Hintergrund dieser Tat? - Ein Drogenabhängiger flippt auf offener Straße aus und randaliert. Was ist bloß in seinem Kopf los? - Und: Dicke Luft im Bus: Zwischen einem Kontrolleur und einem Fahrgast entsteht ein Streit, der zu eskalieren droht. Die Polizisten müssen einschreiten.

