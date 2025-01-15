Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Maskenmänner überfallen Drogendealer

SAT.1Staffel 4Folge 4vom 15.01.2025
44 Min.Folge vom 15.01.2025Ab 12

Zwei Jungs werden brutal zusammengetreten. Die Opfer haben Comicmasken auf und scheinen auch keine Unschuldslämmer zu sein. - Ein 17-Jähriger zündet ein parkendes Auto an. Dahinter steckt ein bewegendes Schicksal. - Die Beamten werden zu einem Supermarkt gerufen, weil ein Mann Autoreifen zersticht. Offensichtlich die Masche eines dreisten Trickdiebs. - Und: Die Polizisten müssen einen Beziehungsstreit beenden, bei dem der pflegebedürftige Vater des Mannes eine Rolle spielt.

