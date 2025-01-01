Auf Streife
Folge 11: Zwei blutjunge Beschützer
44 Min.Ab 12
Zwei minderjährige Jungs schießen mit Soft-Air-Waffen herum. Die Beamten bringen sie heim und decken ein dunkles Familiengeheimnis auf. - Ein Einbrecher entpuppt sich als enttäuschter Ex-Verlobter, der sich vollkommen im Recht sieht. - Eine verwirrte Rentnerin wird von ihrer Tochter mit Sack und Pack vor die Tür gesetzt. Nur zögernd gibt die Rabentochter den Beamten die dramatischen Hintergründe preis.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick