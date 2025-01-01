Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

SAT.1Staffel 4Folge 15
Folge 15: Das ist gar nicht meine Mama

44 Min.Ab 12

Die Polizisten werden zu einem Verkehrsunfall gerufen. Als sie dort eintreffen, finden sie eine Siebenjährige und ihre Mutter vor. Doch irgendwas scheint nicht ganz in Ordnung zu sein. - Die Einstandsfeier eines Kollegen findet durch die betrunkene Kollegin kein Ende. Aber wieso betrinkt sich die Kollegin bei dem beruflichen Anlass? - Und: Die Beamten treffen auf zwei rangelnde Rentner. Was hat den Streit ausgelöst?

SAT.1
