Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Kein Erbarmen für Tierquäler

SAT.1Staffel 4Folge 110
Kein Erbarmen für Tierquäler

Kein Erbarmen für TierquälerJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 110: Kein Erbarmen für Tierquäler

46 Min.Ab 12

Der stellvertretende Chef einer Autowaschanlage wird von seinem Mitarbeiter attackiert. Missgunst und Neid sollen der Auslöser sein, doch der wahre Ursprung des Hasses ist auf einem Handy-Video zu sehen. - Kostümiert als Neandertalerinnen prügeln sich zwei Frauen auf einem Parkplatz. - Eine 26-Jährige öffnet einem Paketzusteller die Tür. Der lässt plötzlich die Hüllen fallen - und prompt steht ihr Freund in der Tür, der sofort Untreue wittert ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen