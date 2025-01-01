Auf Streife
Folge 117: All you can Schnitzel
46 Min.Ab 12
Am Hochzeitstag führt ein 54-Jähriger seine 45-jährige Ehefrau in ein Schnitzelrestaurant aus. Anstatt Schnitzel ohne Ende wird eine handfeste Auseinandersetzung mit dem Restaurantbesitzer geliefert. Eine 35-jährige Mutter vertraut einer Fremden ihr drei-Monate altes Baby an, um schnell in die Tierhandlung zu springen. Als sie zurückkehrt, ist die Frau samt Baby verschwunden.
