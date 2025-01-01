Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 164
Folge 164: Der Rabenvater

46 Min.Ab 12

Zwei Jungs randalieren in einer Eisdiele, nachdem der Eisdielenbesitzer ihnen die Rechnung bringt. Kurz zuvor saß der Vater der zwei Brüder mit am Tisch. - Eine 41-Jährige wird auf einem Parkplatz zugeparkt. Nachdem sie die Polizei gerufen hat, taucht ihr Freund auf und macht sie lautstark dafür verantwortlich. Eine Halterabfrage durch die Polizisten bringt Erstaunliches ans Licht.

