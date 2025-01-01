Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 168
Folge 168: Du bist nicht gut für meine Tochter

45 Min.Ab 12

An einem See dreht eine stark alkoholisierte 17-Jährige durch und wehrt sich gegen die Hilfe der Sanitäter. Um ihnen zu entkommen, läuft sie ins Wasser und stolpert. - Eine 24-Jährige vermisst ihren Freund und schaltet die Handyortung ein. Die Spur führt zu einem Haus, dessen Tür ein Metzger öffnet. - Zwei Sparfüchse streiten sich um die Hamburger aus dem Container eines Supermarkts. Als die Polizei eintrifft, bricht einer von ihnen vor ihren Augen zusammen.

SAT.1
