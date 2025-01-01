20-Jähriger schlägt Frau ins GesichtJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 25: 20-Jähriger schlägt Frau ins Gesicht
44 Min.Ab 12
Ein Mann schlägt zwei Frauen ins Gesicht, weil diese angeblich seiner schwangeren Freundin in den Bauch getreten haben. Stimmt das? - Eine Passantin ruft die Polizei, weil eine Frau mit einem kleinen Mädchen an der Hand durch die Straßen wankt. Hat Omi zu tief ins Glas geschaut? - Und: Eine Tierpflegerin vermutet einen Einbrecher im Tierheim. Als die Beamten eintreffen, finden sie eine ältere Frau mit einem Hund kuschelnd vor ...
