SAT.1Staffel 4Folge 45
44 Min.Ab 12

Die Polizisten werden zu einem Ehekrach gerufen - dabei hat die Ehefrau nur von der Schwangerschaft erzählt ... - Ein Job-Anwärter bietet dem potenziellen künftigen Arbeitgeber Geld für eine Job-Zusage. - Ein selbsternannter Schamane wird von Jugendlichen wüst beschimpft. Was ist der Hintergrund der böswilligen Attacke? - Und: Eine Schülerin alarmiert die Polizei, als ihr Vater ihren Stiefbruder gewaltsam vor die Tür setzt. Grund dafür ist eine Liebelei unter Geschwistern.

SAT.1
