SAT.1Staffel 4Folge 50
45 Min.Ab 12

Ein Pelz wird aus einem Second Hand Geschäft geklaut. Beschuldigt wird eine alte Dame. Kann das wirklich sein? - Auf einem Bauernhof fliegen die Fetzen: Zwei Brüder liefern sich ein Duell mit ihren Traktoren. Können die Polizisten den Streit schlichten? - Und: Dass man mit einem Schlagzeug richtig Krach machen kann, wissen die Bewohner einer Chemiker-WG. Aber ihre Rache an dem musikalischen Nachbarn kracht noch viel lauter. Können die Polizisten die Session unterbrechen?

