Auf Streife
Folge 59: 12-jähriger Drogenschmuggler
45 Min.Ab 12
"Auf Streife" heute mit einem Spezial beim Zoll! Am Flughafen fällt den Zollbeamten ein Zwölfähriger auf, der ein sehr merkwürdiges Verhalten an den Tag legt. Und seinen Koffer gibt er partout nicht aus der Hand. Befindet sich Schmugglerware im Koffer des Jungen? - Auf einem Frachthafen machen die Zollbeamten einen schrecklichen Fund beim Öffnen eines Containers. Bestialischer Gestank dringt heraus und hinter den Kaffeebohnensäcken scheint sich etwas zu bewegen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick