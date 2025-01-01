Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Ein hammerharter Ehestreit

SAT.1Staffel 4Folge 83
Ein hammerharter Ehestreit

Ein hammerharter EhestreitJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 83: Ein hammerharter Ehestreit

45 Min.Ab 12

Der Stieftochter neue Kleider: Eine 14-Jährige bekommt von der neuen Freundin ihres Vaters Kleidung geschenkt. Der Mutter gefällt die großzügige Gabe ganz und gar nicht - schlecht für den Hobbyraum ihres Noch-Ehemanns... Harmloser Streit zwischen drei Teenager-Mädchen? Niemand eilt zur Hilfe, als ein 16-jähriges Mädchen von zwei gleichaltrigen Jugendlichen verprügelt wird und um Hilfe schreit.

Auf Streife
SAT.1
