Auf Streife
Folge 83: Ein hammerharter Ehestreit
45 Min.Ab 12
Der Stieftochter neue Kleider: Eine 14-Jährige bekommt von der neuen Freundin ihres Vaters Kleidung geschenkt. Der Mutter gefällt die großzügige Gabe ganz und gar nicht - schlecht für den Hobbyraum ihres Noch-Ehemanns... Harmloser Streit zwischen drei Teenager-Mädchen? Niemand eilt zur Hilfe, als ein 16-jähriges Mädchen von zwei gleichaltrigen Jugendlichen verprügelt wird und um Hilfe schreit.
