SAT.1Staffel 4Folge 95
45 Min.Ab 12

Für eine 13-Jährige endet ihre Schulschwänzerei an einen Baum gefesselt. - Die Chefin einer Partneragentur wird von einem Klienten aufs Übelste beschimpft und angegriffen. - Ein 33-Jähriger wird Opfer eines Hundediebstahls, sagt er. Doch ein Obdachloser hat das Geschehen beobachtet und erzählt Widersprüchliches. - Und: Ein Junggesellinnen-Abschied ohne nötiges Kleingeld, da muss Muttis Kreditkarte herhalten. Als diese nicht funktioniert, ergreift die Damenrunde die Flucht.

