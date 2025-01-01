Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Leg dich nicht mit Johann an

SAT.1Staffel 6Folge 42
Leg dich nicht mit Johann an

Auf Streife

Folge 42: Leg dich nicht mit Johann an

44 Min.Ab 12

Eine Hausfrau alarmiert aufgelöst die Polizei: Der Wagen ihre Mannes steht bei laufendem Motor in der Einfahrt - doch von ihrem Ehemann fehlt jede Spur. - Ein Rollstuhlfahrer beobachtet aus der Ferne, wie seiner Tochter im Park das Smartphone aus der Hand gerissen wird und sie zu Boden stürzt. Was steckt hinter dieser Tat? - Auf Streife werden die Polizisten Zeuge eines heftigen Streits zwischen zwei Männern. Als sie aussteigen, entdecken sie zudem eine Frau, deren Hand blutet.

